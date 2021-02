Fahrschule in Unterkirnach Hoffnung auf baldige Öffnung

Ab März beginne auch noch die Motorrad-Saison, fährt er fort. Damit die Fahrschüler, die mitten in ihrer Ausbildungszeit aufhören müssten, nicht alles verlernen, könnten sie zuhause mit einer App lernen. "Die Gegend hier mit Steigungen und vielen Kurven ist sehr anspruchsvoll, da sind die 40 Stunden, zu denen zwölf Sonderfahrten – drei Nachtfahrten, fünf Überlandfahrten und vier Autobahnfahrten – gehören, schon notwendig, betont er.

Er habe Fahrzeuge mit Gangschaltung und Automatikschaltung, ab April dürfen Prüfungen auch auf Automatikschaltung abgelegt werden, so der Fahrlehrer. Zwei Techniklektionen seien heute auch Pflicht, vor jeder Prüfung gebe es für die Prüflinge drei Technikfragen.

Mit sechzehneinhalb Jahren dürfe frühestens eine Ausbildung begonnen werden, sein ältester Fahrschüler sei 70 Jahre alt gewesen, erklärt Rann, und da ist man bei dem Thema, dass ältere Fahrer angeblich für viele Unfälle verantwortlich seien. Laut Statistik machen ältere Fahrer kleine Schäden am Fahrzeug, jüngere Fahrer überschätzen sich oft und haben ihr Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit nicht im Griff, unterstreicht er. Zum Thema Senioren betont Rann, dass seine Fahrschule anbiete, mit Senioren einmal mitzufahren, um zu sehen, ob sie irgendwelche Schwächen haben. Es wäre gut, wenn dieses Angebot mehr Senioren annehmen würden, meint er. Da diese sich nicht gerne in der Theorie mit jungen Schülern in eine Klasse setzen, biete er auch Unterrichtsstunden für geschlossene Seniorengruppen an, so Rann. Ein Sicherheitstraining, dass zum Beispiel vom ADAC für das ältere Semester angeboten wird, halte er für eine sehr gute Sache und wäre gerne bereit, hier etwas zu organisieren, schließt er.