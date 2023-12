Fahrerin unter Drogeneinfluss: Vier Verletzte nach Unfall auf B 462 bei Dunningen

1 Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen ein Abflussrohr aus Beton (Symbolfoto). Foto: kraichgaufoto - stock.adobe.com

Gleich mehrere Faktoren haben am Sonntag gegen 22 Uhr auf der B 462 bei Dunningen zu einem Unfall mit insgesamt vier verletzten Fahrzeuginsassen geführt.









Link kopiert



Eine 22-Jährige war mit ihrem BMW in Richtung Rottweil unterwegs, als sie auf rutschiger Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie kam von der Straße ab, rutschte in einen Graben und prallte dort gegen ein Abflussrohr aus Beton. Dabei erlitten die Fahrerin und drei Mitinsassen zwischen 21 und 25 Jahren leichte Verletzungen. Alle kamen in ein Krankenhaus.