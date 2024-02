Schüsse in Dortmund: Maskierte Angreifer flüchtig

1 Die Polizei ermittelt nach Schüssen auf ein Auto in Dortmund. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Fünf maskierte Personen griffen einen Mann beim Zigarettenkauf an. Die Polizei konnte sie bisher nicht fassen. - Die Hintergründe der Tat sind unklar.









Dortmund - Unbekannte haben in Dortmund mehrfach auf das Auto eines 19-Jährigen geschossen. Der junge Dortmunder habe in der Nacht geparkt, um in einer Shisha-Bar Zigaretten zu kaufen, als er einen Kleinwagen hinter sich bemerkt habe, berichtete die Polizei.