Jugendliche in Zug sexuell belästigt - Polizei schnappt Tatverdächtigen

1 Ein 27-jähriger Mann soll in einem Zug bei Calw eine Jugendliche sexuell belästigt haben. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Nach einem Fall von sexueller Belästigung in einem Zug nach Calw in der Silvesternacht hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann hatte eine 16-Jährige geküsst und gebissen.









Link kopiert



Die 16-Jährige befand sich laut Polizei in der Silvesternacht gegen 23 Uhr zusammen mit einer Freundin in der Regionalbahn von Pforzheim-Brötzingen in Richtung Calw, als sich ihr ein Mann gegenübersetzte.