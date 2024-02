Was ist ein Dzud und warum ist er so verheerend?

Extremwinter in der Mongolei

1 Auf einem Foto vom 6. April 2016 ist ein Hirte zu sehen, der einen Viehkadaver entsorgt. Die Mongolei wurde 2015/2016 von einem extremen Wintereinbruch heimgesucht, dem mehr als 1,5 Millionen Nutztiere zum Opfer fielen. Foto: dpa/Davaanyam Delgerjargal

In der Mongolei treibt der Dzud sein Unwesen. Auf den gefrorenen und schneebedeckten Böden finden die Herden kaum noch Nahrung. Mehr als 1,5 Millionen Tiere sind bereits verendet.









Extreme Kälte und Schneefälle haben den Hirten in der Mongolei schwere wirtschaftliche Verluste zugefügt. Mehr als 1,5 Millionen Herdentiere sind nach Angaben der staatlichen Notstandskommission in diesem Winter in dem zentralasiatischen Land bereits verendet.