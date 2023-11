Ex-Trainer des VfB Stuttgart: Der VfB trauert um Lothar Buchmann

1 Lothar Buchmann während seiner Zeit als Trainer des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Pressefoto Baumann

Er blieb zwar nur ein Jahr in Stuttgart, doch sportlich lief es erfolgreich mit Lothar Buchmann. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.









Der VfB Stuttgart trauert. Lothar Buchmann, der ehemalige Trainer des Fußball-Bundesligisten, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. In der Saison 1979/1980 wirkte Buchmann zwar nur ein Jahr an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt, doch es war eine sportlich erfolgreiche Spielzeit. Der VfB belegte in der Abschlusstabelle den dritten Rang, im DFB-Pokal ging es für die Stuttgarter bis in das Viertelfinale. International schaffte es die Mannschaft um Hermann Ohlicher, Karlheinz Förster und Hansi Müller sogar bis in das Halbfinale des Uefa-Cups. Erst dort war Endstation, ausgerechnet gegen einen Ligarivalen: Borussia Mönchengladbach.