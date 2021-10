1 Da ist das Ding: Kevin Großkreutz (rechts) mit der Pokal-Nachbildung. Foto: dpa/Christopher Reinecke

Die Pokal-Saison ist für den FC Ingolstadt beendet – die Trophäe wollten die Fans des Zweitligisten dennoch mit nach Hause nehmen.















Link kopiert

Dortmund - Nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund am Dienstag entwendeten vier Anhänger des FCI eine Nachbildung des DFB-Pokals aus der Gaststätte des ehemaligen Weltmeisters und BVB-Profis Kevin Großkreutz.

Der Pokal sei „im Trubel“ abhanden gekommen, bestätigte „Mit Schmackes“-Geschäftsführer Christopher Reinecke dem SID. Die Pokaldiebe kamen allerdings nicht weit. Wie die Polizei Dortmund am Mittwoch mitteilte, wurde die Kopie noch in der Stadt sichergestellt. „Die gute Nachricht: Der Pott bleibt in Dortmund“, schrieb die Polizei.

Fans in „bierseliger Laune“

Trotz der Niederlage hatten die vier Männer im Alter zwischen 21 und 27 Jahren in der Dortmunder Innenstadt gefeiert und in „bierseliger Laune“ die Nachbildung des Pokals im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet, hieß es weiter in der Mitteilung. Der Wirt habe sich gemeldet, als der Diebstahl bemerkt wurde, teilte die Polizei mit.

„Wir sind froh, dass der Pokal wieder da ist und in Dortmund bleibt“, sagte Reinecke. Auch, weil er einen „ideellen Wert“ für Großkreutz habe. Man sehe den Vorfall nun „entspannt“, sagte Reinecke: „Der Pokal ist da, für uns ist das Thema damit abgeschlossen.“

Laut Polizei konnten die Fans mit Hilfe eines Taxifahrers gefunden werden und hatten sich „sofort geständig und einsichtig“ gezeigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.