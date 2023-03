1 Ralf Rangnick hält viel von Julian Nagelsmann. Foto: dpa/Andreas Schaad

Bereits die Leipziger Freigabe für den Wechsel nach München hat Ralf Rangnick nicht verstanden – jetzt ist der frühere Trainer des VfB Stuttgart auch vom Nagelsmann-Aus beim FC Bayern überrascht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick hat das abrupte Ende von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München in dieser Form nicht erwartet. „Das kam zum jetzigen Zeitpunkt auch nach den Aussagen der Führungscrew in den letzten Wochen schon überraschend“, sagte der ehemalige Sportdirektor und Trainer von Bundesligist RB Leipzig.

Von dort aus war Nagelsmann 2021 für eine Ablöse in Millionenhöhe zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Der FC Bayern hatte die Trennung vom 35-Jährigen am Freitag ebenso wie die Verpflichtung von Thomas Tuchel als Nachfolger bestätigt.

Rangnick erklärte nach dem 4:1-Erfolg der ÖFB-Auswahl über Aserbaidschan beim Start in die EM-Qualifikation in Linz, er habe die Leipziger Freigabe für den Wechsel nach München nicht verstanden. Zu möglichen Gründen für den jetzigen Schritt des FC Bayern mochte sich Rangnick nicht äußern. „Ich bin nicht nahe genug dran, um einschätzen zu können, was letztlich wirklich den Ausschlag dafür gegeben hat“, sagte der 64-Jährige.