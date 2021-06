1 Foto: Schwarzwälder Bote

Pfarrerin Annegret Liebmann verlässt Burladingen zum 1. September. Das teilt die evangelische Gemeinde mit.

Burladingen - Gut zwei Jahre war Liebmann in Burladingen tätig. Zum 1. September wechselt sie in den Kirchenbezirk Tuttlingen. Am 1. August wird sie um 10.30 Uhr im Gottesdienst in der Versöhnungskirche in Burladingen durch Co-Dekanin Dorothee Sauer verabschiedet. Es sei eine intensive Zeit mit vielen Herausforderungen gewesen, bedingt auch durch die Corona-Pandemie.

"In dieser Zeit wurde deutlich, es hat einfach nicht gepasst", so Vera Bender, die Vorsitzende des Kirchengemeinderats. "Die Vorstellungen zur Gemeindearbeit waren zu unterschiedlich. Die Pfarrstelle wird nun neu ausgeschrieben".