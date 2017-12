Eutingen "Zuverlässige Stützen des Betriebs"

Eutingen. Winfried Seele kam vor 25 Jahren als Kaufmann zu Pfeffer Metalltechnik Eutingen. Über die Jahre erweiterte sich sein Aufgabengebiet, und heute ist er die rechte Hand von Geschäftsführer Raimund Pfeffer.

Zuständig für den Bereich Einkauf und Auftragsabwicklung sei er ein überaus zuverlässiger und loyaler Mitarbeiter, erklärte Geschäftsführer Pfeffer. Mit einem Präsent und einer Urkunde von der Handwerkskammer Reutlingen dankten Raimund Pfeffer und Geschäftsführerin Melanie Pfeffer dem Eutinger für sein großes, langsjähriges Engagement. Ebenso ehrten sie Todon Karantschuk, der vor 20 Jahren als Monteur bei seine Arbeit aufnahm. In den vielen Jahre entwickelte er sich zu einem universell einsetzbaren Mitarbeiter, der sich mit viel Einsatz als zuverlässiger Stahlbaumonteur heute noch in den Familienbetrieb einbringt, wofür er ebenso ein Präsent und einer Urkunde erhielt.

Auch Nikolaus Walter wurde für 20 Jahren Betriebszugehörigkeit geehrt. Er begann seine Tätigkeit als Schweißer und entwickelte sich in der Zwischenzeit zu einem Spezialisten an der Brennschneidmaschine. Sein besonderes Können lobte die Geschäftsführung. Ihm überreichten Raimund und Melanie Pfeffer ein Präsent und die Urkunde von der Handwerkskammer Reutlingen für 20-jährige Betriebstreue. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Eduard Flek, Dmitrij Norbach und Joachim Wolf ausgezeichnet. Die Geschäftsführer dankten allen Mitarbeitern für die lange Betriebszugehörigkeit, die Ausdruck für die gute Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung sei. "Wir sind froh, so zuverlässige Stützen im Betrieb zu haben, die sich mit großem Engagement einbringen", betonte Familie Pfeffer, die sich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und weitere erfolgreiche Jahre freut.