Eutingen Witze über Rohrdorf kommen gut an

Das Gesagte unterstrichen die Tänzerinnen der Prinzengarde mit ihrem Narrenmarsch, den Rebecca Graf und Verena Helmer einstudiert hatten. Durch den Abend führten Oliver Kramer und Raimund Sattler, die ihre schwäbische Moderation für den einen eigens aus Leipzig angereisten Gast in "Ostdeutsch" übersetzten.

Büttel Marc Creuzberger hatte wieder ganz genau das Ortsgeschehen beobachtet, wobei er sich selbst als Narr nicht zu schade war. Sein Cousin Christian Creuzberger habe nicht nur sein Auto nicht betankt, sondern sei auch mit ihm auf Tour stehen geblieben, weil selbst im Bulldog kein Tropfen Sprit mehr gewesen sei. Der "Diddi" sei nach dem Dachdecken am Sportheim durchs Dach gefallen, weshalb ihm der Büttel empfiehlt: "Statt neun Scheiben Leberkäs’ und vier Weizen kriegt der Diddi beim nächsten Vesper nur noch Salatpletscha und vier stille Wasser aus dem Hochgraben." Der Zacke vom Scherer habe bei der Sichelhenke-Tombola der Narrenzunft einen Baggerkurs beim Bauunternehmen Seele gewonnen und wollte diesen tauschen, da er Sohn vom Bauunternehmen Scherer sei. "Nichts gibt’s", meinte der Büttel und riet: "Schenk den Kurs doch Deinem Bruder Gustav. Dann lernt der beim Seele auch mal, wie man in die Tiefe baut und nicht ›nau an de Hemmel nuff‹."

Tanz-Nachwuchs erhält besonders viel Applaus

Die jüngsten Tänzerinnen – die Sweetys – unter der Leitung von Alina Stark und Isabell Krauß zeigten nicht nur mit ihrem Marschtanz ihr Können, sondern holten auch das Musical "Sister Act" auf die Bühne. Die Zuschauer in der gut gefüllten Halle ließen den Nachwuchs kaum von der Bühne gehen.

Seine Rolle als Herzensbrecher hatte Philipp Creuzberger bei den Stolperschwänzle wieder inne.

Unter dem Motto "Swing Dein Ding" hatten Carina Platz und Tina Ehmann mit den männlichen Tänzern wieder einen Vorzeigetanz einstudiert. Der PG-Showtanz, den Deviana Brobeil, Ramona Platz und Madita Seele einstudiert hatten, drehte sich um heiße Girls im Saloon. Die Tänzer erhielten starke Zugabe-Rufe und durften ohne weiteres Pyramidenbauen, sportliche Aktivitäten und Figuren nicht von der Bühne gehen.

Schweine und Hühner kamen auch bei den NZE-Allstars mit Inka Bause (Sandra Krespach) und Wolfi Biedermaier (Raimund Sattler) auf die Bühne.

In die 1980er-Jahre tauchten die Schelladralle mit ihrer Neuen Deutschen Welle ein. Showmaster Michael Köhn führte durch die Sendung, wobei er Größen wie Nena, Otto, die Spider Murphy Gang, Peter Schilling, Geier Sturzflug und weitere Helden der "Nicht-Frisuren-Welle" ankündigte. Wie man sich in Schale werfen kann, zeigten die Schelldralle dabei. Vor allem der "Skandal um Rohrdorf", wo nicht nur Rosi ein Telefon hatte, kam bei den Zuschauern besonders gut an. Gleichzeitig machten die Schelledralle auch Werbung für die Eutinger Hexen, die dieses Jahr ihr 45-jähriges Bestehen feiern.

Band spielt Weitinger Marsch

Kein Auge blieb bei der Eröffnung der Eutinger Fasnet trocken, die unter dem Motto "Ald ond Guad" steht. Mit einer Spitze in Richtung Weitingen beendeten die beiden Moderatoren ihren Auftritt, wofür die ganze Halle die Quittung von der Weitinger Band bekam – denn diese spielte den Weitinger Narrenmarsch.