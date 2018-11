Eutingen Withaukreuzung: Grundstücksverhandlungen vorerst geplatzt

Geplant wurde dieser mit einem Außendurchmesser von etwa 40 Metern. Nach ersten Schätzungen des Regierungspräsidiums sollte dieser rund 500 000 Euro kosten, wobei sich Bund und Landkreis die Kosten teilen würden.

Einsatzkräfte appellieren

Nach Angaben von 2017 sollte der Kreisverkehr dieses Jahr fertiggestellt werden, was aber aufgrund des komplizierten Grundstückserwerbs nicht umsetzen lasse. "Wir sehen die Grunderwerbsverhandlungen als gescheitert an. Das weitere Vorgehen wird derzeit von den Beteiligten geprüft", erklärt Feilhauer. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe gebe es allerdings keine Deadline für das Projekt, so dass noch nicht von einem endgültigen Ende des Kreisverkehrs gesprochen werden kann.

Dass die Zeit rennt, weiß nicht nur Winfried Seele. Auch die Eutinger Feuerwehr und das DRK weisen mit Nachdruck auf den Unfallschwerpunkt hin. Solange keine Lösung in Sicht sei, sollten die Verkehrsteilnehmer weiter sensibilisiert werden, die vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten, wünschen sich die Einsatzkräfte. Seele spricht ihnen dabei wohl aus dem Herzen: "Ich hoffe nicht, dass es vorher noch zu einem schweren Unfall eventuell mit Todesfolge kommt."