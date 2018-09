Eutingen "Wir liegen voll im Zeitplan"

Geplant wurden rund 500 Pfähle, die für die Stabilität des Untergrunds sorgen sollten. Das Unternehmen Keller Grundbau verdichtet den Boden mit einem Rütteldruckverfahren, wobei Kies unter die Erde gebracht wurde. Ein aufwendiges Verfahren, für das Spezialmaschinen vor Ort aufgebaut wurden. Anschließend folgte der Bau des Kellers, auf dem bald das Erdgeschoss entstand.

Aktuell befinden sich die Bauarbeiter an der Fertigstellung des Obergeschosses. Die massiven Wände wurden nicht in Holzständerbauweise, sondern zum Teil aus Beton erstellt und massiven Ytong-Steinen gemauert. "Wir haben uns bewusst gegen eine Außenisolierung und für die Steine mit guten Isolierwerten entschieden", berichtet Maier, dass er schlechte Erfahrungen mit einem Vollwärmeschutz mit Dämmplatten habe.

Mit mehreren Kranen und Lasthilfen vor Ort erfolge der große Bau aktuell planmäßig. "Wir sind gut vorangekommen und werden nach aktuellem Stand im spätestens September 2019 einziehen", resümiert Maier aktuell. In rund zwei Wochen soll der Zimmermann zum Aufrichten des Dachstuhls vor Ort sein.

Geplant sei, dass vor Weihnachten die Fenster installiert würden. "Es geht nicht um die Kälte, sondern um den Durchzug", beschreibt Maier, dass dann die Arbeiter vor Ort nach der Installation der Fenster bessere Bedingungen hätten. Auf die Planung wurde großen Wert gelegt, betont Maier. "Wir wissen ja nicht, was in Zukunft alles vorgegeben und gewünscht ist", beschreibt er, dass man sich Gedanken über die Digitalisierung gemacht habe. So soll jedes Zimmer W-Lan bekommen, jedoch nicht, weil die aktuellen Senioren mit ihrem Smartphone online sein wollen, sondern vielmehr auf den Besuch und auf die kommende Zeit bezogen.

Weil sich auch die Vorgaben des Gesetzgebers jederzeit ändern könnten, wurden die rund 60 Apartments zukunftsorientiert geplant. "Wir haben bei einigen Apartments eine Stromleitung zwischen den Bädern eingeplant", weist der spätere Betreiber daraufhin, dass ein Paar so zwei Apartments beziehen und aus einem der beiden Bäder eine Kochnische entstehen könnte.

Die Zimmer seien rund 17 Quadratmeter groß, wobei eine rund sechs Quadratmeter große Nasszelle pro Zimmer dazukomme. Es gebe somit Bäder mit und ohne Fenster, wie groß diese sind, wird aktuell auf der Baustelle schon deutlich. Die Apartments seien ohne Balkon geplant, denn dieser werde, aus Erfahrung der Seniorenheim-Mitarbeiter, oft kaum genutzt, so Maier. Wert habe er auf große Fenster gelegt, die nach aktuellen Schallschutzvorgaben umgesetzt werden.

Die Gestaltung des Pflegeheims "Haus am Talbach" soll an die Natur angepasst werden, weshalb die Außenfassade Holzelemente, aber auch grüne Farbanstriche erhalten soll. Die Natur soll sich auch im Inneren spiegeln, wo Birkenstämme als Stützen geplant seien. "Wir wollen ein warmes und wohnliches Haus", beschreibt Maier. Dieses wird Marina Kienzle als kommende Hausleiterin führen. Geplant sei das Richtfest im November.