Eutingen Wenn der Hafer aus dem Ersatzrad rauswächst – und andere Storys

Ehrenvorsitzender Franz "Franky" Engelhard muss lachen, wenn er an das "Mitteilungsblatt" der Narrenzunft Rohrdorf denkt. Immer wieder wurde auch er von den Schreibern auf den Arm genommen. Missglücktes, heimliches oder "O’gschicktes" – die Mitteilungsblatt-Schreiber hätten eigentlich immer alles mitbekommen.

Vor über 20 Jahren hatte Thomas Schmid die Idee, dass in Rohrdorf so viel geschehe, man müsse es nur mal aufschreiben, neu verpacken und erzählen. In Anlehnung an den Büttel der Narrenzunft Eutingen wollte die Rohrdorfer Narrenzunft was Eigenes haben. So kam das "Mitteilungsblatt" zustande, bei dem ein Redner die Verse in närrischer Art vorträgt. "Das gibt es sicher schon über 20 Jahre", erinnert sich Vorsitzender Manuel Mäder, der schon rund elf Jahre im Vorstand ist und schon vorher das Medium kannte. Thomas Schmid habe das Mitteilungsblatt geprägt und nach einigen Jahren weitergegeben. Heute sei Carmen Müller dafür zuständig.

Auf der verzweifelten Suche nach dem Korb mit Maske