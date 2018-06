Eutingen Vielfalt der Aufgaben steht im Mittelpunkt

Eutingen. Früh morgens trafen sich die 15 Kinder und Jugendlichen am Feuerwehrgerätehaus, wo die Fahrzeugbesichtigung umgesetzt wurde. Die 8- bis 16-Jährigen schauten sich den Mannschaftstransportwagen an, mit dem vor allem die Führungsriege an den Einsatzort gelangt und in dem die Planungen voranschreiten.

Löschangriff mit m ehreren Schläuchen am Neckar aufgebaut

Die Kinder und Jugendlichen erfuhren mehr zum Spreizer und zur Schere, zu den verschiedenen Schläuchen und über den Wasser-Tank. Nach einer kurzen Stärkung wurden die Fahrzeuge mit frischen Schläuchen bestückt und dann konnte die erste Übung beginnen.