Eutingen Viele Ehrenamtliche Helfer machen Feier zum Erfolg

Die kleinen Gäste konnten sich vom Team des Kinderhauses Fantadu schminken lassen. Ab ging es dann zu den Kleintierzüchtern von Eutingen, die Kaninchen zum Streicheln zur Verfügung stellten. Der Göttelfinger Josef Nester beaufsichtigte die Kinder dabei.

Zur Mittagszeit unterhielt Chorisma Eutingen die Gäste. Die Sänger schlupften aber bald schon hinter die Theke, denn der Andrang auf den Kuchenverkauf war groß. Ebenso hatten die Helfer von Heimat und Brauchtum, das Team des Eine-Welt-Ladens und die Jugendfeuerwehr Eutingen viel zu tun, denn sie kümmerten sich um die Verpflegung der Gäste. Bei der Bäckerei Plaz gab es noch ein Eis als Nachtisch.

Vor der Kirche hatte die katholische Pfarrgemeinde ihren Prozess "Kirche am Ort" vorgestellt. Wer eine Atempause brauchte, konnte beim Impuls mit Pfarrer Hammer in der Sankt Stephanuskirche kurz innehalten. Die Band "Inima" mit Sarah Gerster, Barbara Hersacher, Bernhard Vogl, Margarete Wolf sowie Bettina und Andreas Gerster umrahmten den Impuls musikalisch. Unzählige Kinder verfolgten den lebendigen Impuls in der ersten Reihe und waren auch beim Orgelkonzert vor Ort.

Anne Wörner dankte allen Mitwirkenden. Bereits die Tage zuvor hätten die Helfer die Bühne im Park aufgebaut, für die Bestuhlung und die Marktstände gesorgt. Der Bauhof habe im Nu alles auf- und wieder abgebaut. Alle hätten an einem Strang gezogen, sodass die Eröffnung ein voller Erfolg war. Und so waren sich einige der Organisatoren einig, dass so ein Eutinger Gartenmarkt wiederholt werden muss.