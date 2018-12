Eutingen Tadel und Lob: Kehraus zum Jahresende in Göttefingen

Nicht ganz einverstanden zeigte sich der Göttelfinger Ortschaftsrat mit der Abarbeitung gemeldeter Mängel: In der Damentoilette der Korntalhalle war beim Bockbierfest die Warmwasserzuführung mangelhaft. Dies reklamiert Christoph Raible, der auch bemängelte, dass an einem Lichtmast seit rund vier Monaten eine Anschluss-Lucke offensteht. "Ich wundere mich, dass da noch kein Kind zu Schaden gekommen ist."

Beim Thema Lichtmasten ging bei Rat Horst Niessner so manche Lampe aus. Er konnte gleich mehrere Straßenlaternen aufzählen, die nicht funktionierten. "Am Ende der Kaiserstraße ist es zappenduster", seine Bilanz. Auch Ortsvorsteherin Diana Wally kannte eine Lampe, an der anscheinend ein Wechselschalter eingebaut ist: "Mal brennt sie, mal nicht."

"Man kann melden was man will – erledigt wird nix", schimpfte Raible. Doch hier nahm die Ortsvorsteherin Hausmeister Hans-Peter Gsell in Schutz. "Der war bisher allein und musste sich um alle vier Orte kümmern. Insbesondere das Herrichten der gemeindeeigenen Wohnungen nahm viel Zeit in Anspruch. Doch nun hat er einen Kollegen und die Reparaturstaus können nach und nach abgebaut werden."