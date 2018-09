Eutingen Projekte werden aufgeschoben

Eutingen (df/af). Kaum wurde der Haushaltsbericht aus dem Jahr 2017 im Juli vom Gemeinderat bestätigt, liegt der Zwischenbericht für das Jahr 2018 vor. Es werde sich, so der Plan, noch einiges bis Jahresende ändern. Da zum 1. Januar die so genannte Doppik die bisherige Kameralistik beim Haushalt ablöst, ist es diesmal nicht möglich, die Haushaltsreste einfach so in den nächsten Haushalt zu übertragen. Denn zum Januar 2019 muss der Haushalt neu finanziert werden.