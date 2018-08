Eutingen Planungen für die Sanierung der Halle in Weitingen schreiten voran

Die Gemeindeverwaltung hat aktuell zwei große Hallen, die saniert werden sollen, vor sich. Die Eutinger und Weitinger Halle sind aufgrund der Barrierefreiheit und auch vom Aussehen her nicht mehr zeitgemäß. Außerdem weisen sie extreme Mängel auf. Daher hat sich in Weitingen ein Arbeitskreis gegründet, der sich mit der Sanierung und dem Umbau der Weitinger Halle beschäftigt. Neben Bürgern und Vereinsmitgliedern gehören Ortschaftsräte rund um Ortsvorsteher Roland Raible sowie Gemeinde-Mitarbeiter dieser Gruppe an. Einige Themen und Wünsche wurden bereits besprochen (wir berichteten) und Pläne erarbeitet.

Eine richtige Küche habe die Weitinger Halle im Bürgerstüble, aber nicht im oberen Bereich. Da wurde ein Ausschankraum eingerichtet, was einige Vereine heute nicht mehr als zeitgemäß beschreiben. Den Brandschutzvorschriften entspreche die Halle auch nicht mehr. Zudem sei einiges wie die sanitären Anlagen und die allgemeine Ausstattung in die Jahre gekommen. Das einst verpachtete Bürgerstüble konnte nicht mehr belebt werden, weshalb dieser Bereich aktuell meist ungenutzt ist. Da die Feuerwehr Weitingen im Rathaus gegen die Platzprobleme ankämpft und einen neuen Standort wünschte, wurden die Planungen für den Anbau an die Halle aufgenommen.

Anregungen zur Gesamtmaßnahme holte sich die Gruppe von außerhalb. "Wir haben uns Hallen in Schopfloch und Seebronn angeschaut, die auf unsere Größe passen würden", erklärt Raible. Denn bisher würden zwei Entwürfe vorliegen, von denen man Teile herausnehmen und zu einem neuen zusammenstellen könnte.