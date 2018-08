Eutingen Nicht viele, aber von hoher Qualität

Streichelzoo kommt gut an

Auch beim ausgestellten Geflügel gab es einige Preise zu vergeben, denn Gerhard Stähle aus Unterjettingen bewertete 60 Hühner sowie Enten und 20 Tauben. Arnold Scherrmann holte sich mit seinen Streicherenten silber-wildfarbig, Hubert Akermann mit seinen Niederreihnern und Patricia Raible mit Modernen englischen Zwergkämpfern einen Pokal.

Jugendzüchter Lukas Krknjak mit einem Holländischen Zwerghuhn erhielt den Preis für das beste Tier bei der Jugend. Thomas Maag mit seinen Orientalischen Rollern hatte eines der besten Tiere in der Sparte Tauben. Zu Thomas Maags Wachteln merkte der Preisrichter an: "Wunderbare Darbietung mit drei tollen Paaren Wachteln, hochfein in allen Artenteilen mit Merkmalen." Ebenfalls eine der besten Tauben zeigte Ronja Krknjak mit ihren Modenesern. Das letzte Mal lief die 18-jährige Krknjak in der Wertung Jugend, denn mit Abschluss der Volljährigkeit gehört man der Erwachsenenwertung an.

Die beste Voliere hatte Michael Sacco mit seinen Ziervögeln. Zusammen mit Franz Sökler bestückte er den Streichelzoo, der vor allem bei den jungen Besuchern gut ankam.

Die Ausstellung war gut besucht, denn es gab einiges zu sehen, erklärten die Ausstellungsleiter Josef Nester und Thomas Maag. Sie erhielten von Thomas Platz ein großes Lob: "Das habt ihr hervorragend organisiert." Dieses Jahr seien nicht so viele Tiere wie die Jahre zuvor ausgestellt worden. Dafür sei die Qualität sehr hoch. "Die Anzahl der Rasse und Farbenschläge ist sehr gut. Dieses Mal gibt es nicht so viele Gleiche", fügte der Vorsitzende hinzu. Er hoffe, dass die Jungzüchter dem Verein treu bleiben und auch im kommenden Jahr wieder einige Tiere ausgestellt werden können.