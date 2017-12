Eutingen Mit Zwerghühnern den Sieg abgeräumt

Eutingen. Eigentlich wollte Lukas Krknjak mit seinen ersten holländischen Zwerghühnern orangehalsig dieses Jahr einfach mal so an der Landesschau in Ulm teilnehmen. Dass er sich gleich die Bundesjugendmedaille für sein Geflügel holt, hätte sich der elfjährige Eutinger nie erträumt.