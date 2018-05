Eutingen Mensa-Auflösung gerät zum Segen für die Musikkapelle

Das bisherige Stuhllager wurde optimiert, denn zwischen Bühne und den sanitären Anlagen wurde ein ausrangiertes Rolltor eingebaut. "Nun können wir dort auch das Vereinszelt vor der Witterung schützen", freut sich Akermann. Das große Vereinszelt sei nun auch mit dem kleinen Vereinszelt verbunden. Vor allem am Eröffnungstag, am Donnerstag und am Trachtentag, am Sonntag, werde die Erweiterung gebraucht.

Weil die Musikkapelle mit den Jahren den Platz immer wieder gerichtet und mit der Zeit gepflastert habe, könne das Vereinszelt ohne große Herausforderungen aufgestellt werden. Es sei auch im Boden verankert.

Wenn auch das Wetter nicht mitmache, bleibe der Platz durch die Pflasterung nun von großen Wassermengen, die sich im Inneren des Zeltes stauen, verschont. Die Kälte ziehe gegen Abend auch nicht stark von den umliegenden Wiesen herüber. Dem langen Feiern auf dem Kult-Bier-Fest in Eutingen stehe somit nichts entgegen.

Termin

Das Kult-Bier-Fest der Musikkapelle Eutingen findet am Donnerstag, 31. Mai, am Samstag 2. und am Sonntag 3. Juni statt.

Donnerstag

Am Donnerstag eröffnet gegen 11.30 Uhr die Stadtkapelle Schillingsfürst aus Franken das Fest mit Fassanstich. Ab 14 Uhr tritt der Musikverein Dietingen bei Rottweil und ab 16.30 Uhr der Musikverein Wiesenstetten auf. Für die Kinder gibt es am Donnerstag ein Kinderprogramm. Am Donnerstagabend spielen die Nagoldtal Musikanten zum schwäbischen Vesperabend.

Samstag

Der Vorspielnachmittag der Jugend ist am Samstag, 2. Juni, ab 15.30 Uhr.

Sonntag

Die Musiker laden am Sonntag, 3. Juni, unter dem Motto "Dirndl trifft Lederhose – Trachtentag mit Blasmusik" ein. Das Weißwurstfrühstück beginnt um 11 Uhr. Die Musikkapelle Altheim und der Musikverein Hochdorf-Schietingen spielen. Es gibt an diesem Tag ebenfalls ein Kinderprogramm.