Eutingen-Weitingen (md). Beim Bau der Markthalle geht es auf die Zielgerade, wie Ortsvorsteher Roland Raible im Ortschaftsrat informierte. So werden derzeit die Schutzwände montiert. Es folgen Sanitär- und Elektroinstallationen sowie Arbeiten an der kleinen Küche. "Es sind nur noch Kleinigkeiten", sagte der Ortsvorsteher. Allerdings stocken die Arbeiten an den Außenanlagen derzeit aufgrund der schlechten Witterung. Ziel sei es nach wie vor, bis Jahresende fertig zu werden. "Ich bin optimistisch, dass wir das Meiste hinkriegen", lautete Raibles Einschätzung. Die Einweihung und Übergabe erfolgen am Sonntag, 22. April.