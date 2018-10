Eutingen Kosten im Energiebereich gehen in der Gemeinde zurück

Im Energiebericht für 2016 habe das Gemeindezentrum Rohrdorf oberhalb des Modalwerts gelegen, weil es in der Kategorie Kindergärten angelegt war. Da sich auch eine Mehrzweckhalle darin befinde, wurde es neu eingestuft und befinde sich innerhalb des Modalwerts. Das Gemeindezentrum werde mit Pellets beheizt, was im vergangenen Jahr rund 5798 Euro kostete. Betrachte man die Heizenergie für das miteinander verbundene Gemeindezentrum und die Kinderinsel Taka-Tuka-Land, sei diese im vergangenen Jahr stärker gestiegen. Unter anderem wegen den verlängerten Öffnungszeiten. Auch der Strom-Verbrauch im Gemeindezentrum sei gestiegen, ebenso minimal in der Kita. Leicht habe sich auch die Wassermenge erhöht.