Eutingen Hunderte Stunden Handarbeit

Eutingen. Im Festzelt würde das zwei auf etwa 1,50 Meter große Werk wahrscheinlich untergehen, sind sich die Helfer von Heimat und Brauchtum Eutingen einig.

Seit Mitte März sind einige engagierte Mitglieder und Helfer dabei, den handgemachten Wandteppich zu erstellen. Marga Sökler kam die Idee, die sie an eine Damengruppe weitergetragen hatte. Gemeinsam wurde Stramin zugeschnitten und zusammengenäht. Vorlagen gab es nicht zu kaufen und so malte Jutta Kramer das Gemeinde-Wappen auf.

1976 erhielt die Gemeinde Eutingen das Recht, ein Gemeindewappen und eine Flagge zu führen, wodurch dieses entstanden ist. Das Wappen ist einem Schild nachempfunden, wobei der obere Teil einen dreiblättrigen grünen Zweig von der Adelsfamilie Schütz vom Eutinger Tal zeigt. Auf rotem Untergrund spannt ein Arm seine Muskeln an, was Bestandteil des Wappens der Herren von Weitingen war. Um dieses aufwendige Muster umzusetzen, fertigten die Helferinnen so genannte "Bebbele". Die verknotete Wolle wurde aufwendig auf das Stramin genäht.