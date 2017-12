Eutingen Handgemachte Musik hält ihren Einzug

Eutingen/Nagold-Hochdorf. Becker hat das Lokal vor einigen Monaten übernommen (wir berichteten) und möchte nun, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, in ihrem Lokal neben Burger und Drinks auch Live-Musik anbieten. Was Bob Krause vor Jahren da draußen begann, das soll nun eine Fortsetzung finden. Und dies sicher sehr zur Freude aller Fans von guter handgemachter Musik, denn so langsam gibt es hier in der Gegend kaum noch einen Platz für Väterchen Blues und seine Kinder Rock ’n’ Roll und Rock in all seinen vielen Ausprägungen.

Das "Rainbow" ist zu und Freddy Schönhaar macht nur noch einmal im Jahr auf, um seine Konzession halten zu können, das "AmErika" von Uwe Klomfaß schläft schon lange den Schlaf der Gerechten und das "Gleis Süd" und das "Kö 23" sind eher auf themenbezogene Gigs spezialisiert. Wo also sollen all die hervorragenden Bands, die es in der Gegend unbestritten gibt, auftreten? Wenn’s wieder hinterm Bahnhof klappen würde, wäre das prima.

Den Anfang machen am 16. Dezember die sechs von "Blues Blaster Seven", die sich mit Gitarrist Thomas Brenner für diesen Auftritt verstärkt haben und so tatsächlich wieder als echte "Blues Blaster Seven" antreten. Man darf gespannt sein, wie sich die beiden Gitarren von Jürgen Lachmann und Thomas Brenner, der den Fans in der Gegend als einer der beiden Gitarristen von "Souled Out" bekannt sein dürfte, sich ins ursprüngliche Klangbild der Band bei diesem "Weihnachts-Blues-Röckle" einfügen.