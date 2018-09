Eutingen Favorit macht es besonders spannend

Der Gruppe C gehörte der Bauwagen mit Hansi Seefried und Lukas Lachenmaier, Schlagerbar-Herren mit Alexander Krauß und Pascal Akermann sowie Narrenzunft Herren mit Stefan Rüth und Stefan Kramer an.

Im langen Satz gespielt

In Gruppe D befanden sich Eva Stoll und Yasmin Kramer für die Schlagerbar-Damen, Vanessa Eisele und Alina Vess von den Damen des SV Eutingen und die Narrenzunft Mixed mit Magdalena Wunderlich und Alexander Grüninger.

Für die zweite Damen-Mannschaft des SV Eutingen traten Janina Eisele und Janina Mayer für die SV Eutingen Damen Samantha Becker und Carolin Schimpf und für das Schlagerbar-Mixed-Team Micha Krauß und Sabine Sedelmaier in der Gruppe E an.

Die Spiele wurden im lange n Satz bis neun oder bis 30 Minuten gespielt. Die SVE-Damen gaben alles. Sie hatten es jedoch nicht so einfach, denn dieses Mal war die Herausforderung mit vier Damen- und zwei Mixed-Mannschaften groß. Auch unter den neun Herrenmannschaften war Können gefragt, wobei der Titelverteidiger, der Förderverein des Sportvereins, bald schon wieder als Favorit galt. Die Schützen-Herren machten es jedoch nicht einfach und holten sich einen Punkt nach dem nächsten.

In den Halbfinal-Spielen standen sich der SV Eutingen mixed und der Förderverein des SVE gegenüber, wobei der Turnier-Favorit 5:3 gewann. Die Teams Schlagerbar-Herren und Schützen-Herren trennten sich 3:6. Erneut begegneten sich zwei SVE-Mannschaften im Halbfinale, wobei die Damen I den Damen III 3:8 unterlagen. Die Narrenzunft mixed zeigten sich als guter Nachbar zum Tennisgelände und ließ der Schlagerbar mixed mit 1:10 den Vortritt.

Beim Spiel um Platz drei setzte sich in der Herrenwertung der SVE mixed 3:8 gegen die Schlagerbar Herren durch. Bei den Damen kamen die SVE-Damen auf Platz drei, hatten sie die Narrenzunft mixed 2:7 hinter sich gelassen. Mutter Sabine Sedelmaier und Sohn Micha Krauß waren im Finale ein unschlagbares Team. Gegen die SVE-Damen III holten sie einen Punkt nach dem nächsten. So stand es schließlich 9:4, womit das Schlagerbar-Mixed-Team den Wanderpokal in der Damen-Wertung holte, gefolgt von den SVE-Damen III auf Platz zwei und den SVE-Damen I auf Platz drei.

Bei den Herren wollten die Schützen-Herren I dem Vorjahressieger einen erneuten Gewinn nicht gönnen. Lange wurde um den Wanderpokal gekämpft. Knapp mit einem 8:9 gaben sich Patrick Raible und Tobias Pfeffer von den Eutinger Schützen gegenüber Ralf Rupp und Raphael Sickler vom Förderverein des Sportvereins geschlagen.

Turnierleiter Teufel gratulierte den Siegern und dankte für die rege Teilnahme, wobei noch lange auf dem Tennisgelände gefeiert wurde. "Nächstes Jahr holen wir uns den Pokal", wünschte sich Stefan Rüth von der Narrenzunft Eutingen und setzte damit schon wieder einen Anreiz für das kommende Vereinspokal-Turnier.