Eutingen Eine "Auszeit" im Sportheim

Aktuell sind die Handwerker in den letzten Zügen: Die Küchen- und Wirtsbelüftung wurde in Betrieb genommen. Im Raucherbereich wird es in Zukunft Sensoren geben, die die Luftzu- und -abfuhr regeln. "Die Anlage denkt mit", sagt Michael Gruidl. Denn auf dem Dachboden des Sportheims wurde eine hocheffiziente Anlage zur Belüftung installiert (wir berichteten). Die Anlage würde einen Unterdruck aufbauen, sodass die Gerüche aus der Küche nicht in den Gastraum dringen. Auch würde so der Rauch aus dem Raucherbereich beim Öffnen der Türe nicht in den großen Gastraum strömen.