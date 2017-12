Eutingen Ein Wegweiser macht auf alte Flur- und Straßennamen aufmerksam

Einmalig sei jedoch der Wegweiser mit Eutinger Namen. Einige werden heute noch im Alltagsgebrauch verwendet, wie beispielsweise der Katzengraben, heute Tulpenweg. Das "Blau Wässerle" ist eine Beschreibung für eine Quelle im Eutinger Täle, die ebenso auf dem Wegweiser zu finden ist.

Die Hauptstraße hieß früher Viehweg. Der Chinabuckel ist die Ansteigung beim ehemaligen Nahversorgungsmarkt, auch bekannt als Aschenberg. Am Poussierberg, ebenfalls im Eutinger Täle, trafen sich früher Liebespaare, meist heimlich. Der Lindebuckel ist ein Bereich außerhalb von Eutingen, der früher eine beliebte Schlittenstrecke war. Die Namen sammelten Renate Scherer und der "Ficus", die gemeinsam den Wegweiser entwarfen. Bei Künstler Roland "Orle" Müller fanden sie in einer Mappe die passende Schriftart, die der "Orle" dann auf die Schilder anbrachte.

Anfangs hatten Scherers ihren neuen Wegweiser am Tübinger Weg stehen. Pünktlich zum Ende der Radsaison wurde er von der Straße in Richtung Haus versetzt. Dort zeigt er nun in die unterschiedlichen Richtungen. Wer genau hinschaut weiß jedoch, dass der Wegweiser in die Irre führen kann. Folgt man beispielsweise dem Schild "Viehweg" gelangt man erst einmal in den "Fliederweg". Der Poussierberg und das Blau Wässerle sind in Richtung Ergenzingen.

Doch Bernhard Scherer kann sich nicht verfahren, er kennt die Wege – und die führen einen bekanntlicherweise dann doch irgendwann zum Ziel.