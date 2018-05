Eutingen Bunte Kostüme sollen zum Hingucker werden

So einen Zulauf hatten Sabine Rainer, Gaby Sydekum und Andrea Hellstern selten in den frühen Morgenstunden erlebt. Sie luden am Samstag zum Vorverkauf vor der Bäckerei Plaz in Eutingen ein, denn dort gab es die letzten Vorverkaufskarten für die Abba-World-Revival-Band.