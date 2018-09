Eutingen Brand: Essen auf dem Herd vergessen

Eine weitere Bewohnerin des Hauses wurde durch die Rauchmelder gewarnt und konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Sie wurde den Helfern vor Ort des DRK-Ortsvereins Eutingen übergeben. Die Gesamtwehr befreite die Wohnung mittels Überdruck-Belüftung vom Rauch und übergab sie an die Gemeinde Eutingen. Neben den Feuerwehren aller Ortsteile waren die Helfer vor Ort des DRK Ortsvereins Eutingen, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei vor Ort.

Der Schaden ist laut Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen gering, da die Feuerwehr vor Ort eine Brandentwicklung verhindern konnte.

Erst am Samstag hatte die Jugendfeuerwehr zusammen mit dem Jugendrotkreuz am Nachbargebäude, dem Rathaus von Göttelfingen, geübt. Eutingens Bürgermeister Armin Jöchle wünschte den Helfern viele Übungen, aber keine Einsätze, zeigte sich jedoch am Montag beruhigt, dass die Tagesbereitschaft der Helfer so zahlreich vor Ort war und Schlimmeres verhinderte.