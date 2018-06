Eutingen Bayerische Gäste kommen mit ihrer Musik gut an

Noch am Samsta g trat der Nachwuchs der Musikkapelle Eutingen im Brühlgelände in Eutingen auf (wir berichteten). Für diesen war am Trachtentag einiges geboten. Doreen Klink bot mit ihren "MuKis" Waffeln an, deren Erlös der Jugendarbeit und dem nächsten Jugendausflug zugutekommen soll. Der Nachwuchs wie Emilia Akermann, Alina Molitor, Jana Geiger und Lena Teufel hatten extra ihr Dirndl angezogen. Unter dem Sonnenschirm war es jedoch mehr als warm. Ebenso im Kasperletheater-Zelt, in dem Marina Karger und ihr Team die Stücke "Der Geburtstag der Prinzessin" und "Sommerfest im Kasper-Dorf" aufführten.

Das Jugendleiter-Team um Nadine Krauß bot ein buntes Programm mit Spielsachen aus dem Spielmobil, der Buttonmaschine und Mandalas an. Leon hatte viel Spaß, die Bögen der Mandalas im Schatten auszumalen, während die Kinder Slalom liefen. Im Kult-Bier-Festzelt servierte die Musikerküche Weißwürste, Schnitzel und Knödel.

Passend dazu trat die bayerische Stadtkapelle Schillingsfürst unter der Leitung von Jürgen Strauß auf. Abba-Lieder, aber auch böhmisch mährische Musik wie "Vogelwiese" und weitere präsentierten die weit angereisten Gäste. Über Familie Woppert und Musikerkollege Herbert Woppert kam der Kontakt zustande. "Wir haben die schon einmal besucht und sind da aufgetreten", erklärte Vorsitzender Gerold Akermann. Darauf folgte vor rund sechs Jahren ein Gegenbesuch, der nun wieder mit einem Gegenbesuch belohnt wurde. "Die sind richtig toll", freuten sich Besucher über die Vielfalt und den "Big-Band-Sound". Für die schwäbischen Gäste hatte die Stadtkapelle Schillingsfürst mit ihren beiden Sängern auch Lieder wie "Die Fischerin vom Bodensee" im Gepäck. Natürlich durften auch Lieder aus der bayerischen Heimat nicht fehlen, wobei die schwäbischen Gäste Schwierigkeiten hatten, den Text zu verstehen. "Mei Püppi? Oder was sengt der doa?", scherzten sie.