Eutingen Abteilungskommandant wünscht sich mehr Atemschutzgeräteträger

Die 13 Jugendfeuerwehrmitglieder hatten im vergangenen Jahr die Jugendflamme Stufe eins absolviert. Von 17 Übungen sowie von der Übung mit der Gesamt-Jugendfeuerwehr der Gemeinde berichtete Jugendleiter Stefan Apperger. Neben dem Ausflug auf die Horber Schütte gingen die elf Jungs uns zwei Mädchen ins Polarium.

In Vertretung des Gesamtkommandanten Tobias Plaz, dankte Daniel Feinler den Rohrdorfer Feuerwehrleuten für ein "sehr ereignisreiches und erfolgreiches Jahr". Dieses werde als das "Jahr des Papierkrieges" eingehen, denn neben dem Feuerwehrbedarfsplan wurden alle Satzungen der Abteilungswehren geändert. Vieles kam damit auf den Prüfstand. Die Rohrdorfer Feuerwehrleute hätte im vergangen Jahr viele Einsätze zu bewältigen gehabt und dabei alle Spektren in der Gesamtwehr abgedeckt. Dem schloss sich Ortsvorsteher Herbert Herzog an, der auch als Vertreter für das örtliche DRK sprach. Er wünschte sich, dass die Abteilung sich auch in die Arbeitsgruppe zu "1250 Jahre Rohrdorf" einbringe, was 2020 gefeiert werden soll. Schweizer erklärte, dass sich die Feuerwehr gerne einbringen würde.

Marco Sabatier kommt von Jugendfeuerwehr zu den Aktiven

Zusammen mit Feinler beförderte Klaus Schweizer langjährige Feuerwehrmänner. Marco Sabatier kam über die Jugendfeuerwehr 2013 zu den Aktiven. Neben der Funkerausbildung, Truppmann-Ausbildung habe er den Atemschutzlehrgang erfolgreich absolviert und wurde bei der Hauptversammlung zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Johannes Schweizer kam 2001 zur ersten Jugendfeuerwehr von Rohrdorf, ging 2004 zu den Aktiven und habe zahlreiche Kurse absolviert. Zu gehören der Truppmann, Truppführer, Atemschutzgeräteträger und Maschinist. Er habe alle drei Leistungsabzeichen und sei seit 2013 im Abteilungsausschuss aktiv.

Verabschiedet wurde Eugen Müller, der 1985 zur Feuerwehr kam und nun aktiv aufhören wolle. Truppmann, Truppführer, Maschinist, Sprechfunker, Atemschutz sowie das Leistungsabzeichen in Bronze habe er gemacht. Nachdem er einige Jahre stellvertretender Gerätewart war, übernahm er das Amt des Gerätewarts von 2010 bis 2013. Verabschiedet wurde aus dem aktiven Dienst auch Robert Peters, der verhindert war.

Ob die ausscheidenden Feuerwehrmänner eine Rohrdorfer Altersgruppe gründen sollen, wurde offen diskutiert. Nachdem Schweizer erklärte, dass dafür eine Gruppenstärke von mindestens fünf Alterskameraden vorhanden sein müsste, überlegten die Anwesenden. Feinler betonte, dass in der Gesamtwehr aktuell über eine Gründung einer Gesamt-Alterswehr nachgedacht werde. Für das laufende Jahr wies er auf die Gesamthauptversammlung am 27. April in der Rohrdorfer Halle hin. Die Gesamtübung sei am 18. Mai im Rohrdorfer Gewerbegebiet bei AS Schwabe, zudem machte er Werbung für das Leistungsabzeichen im September.