Nach der ersten Fahrt äußerte sich Europa-Park Inhaber Roland Mack begeistert: „Mit ,Eurosat Coastiality – Das Phantom der Oper‘ haben wir im Europa-Park ein weiteres Highlight für unsere Gäste eröffnet. Die innovative VR-Technologie bietet ein Erlebnis auf Weltklasse-Niveau.“

In „Eurosat Coastiality “ entdecken Besucher ab zwölf Jahren nun die Welt der Pariser „Opéra Populaire“ im 19. Jahrhundert aus Andrew Lloyd Webbers Musical „Das Phantom der Oper“ hautnah.

Alle Passagiere ziehen das VR-Headset schon vor Beginn der Achterbahnfahrt in einem Pre-Show-Room auf. Die reale, physische Umgebung, die von Mack Solutions realisiert wurde, wird in der virtuellen Realität nicht nur exakt nachgebaut, sondern erweitert. Dank der patentierten „Roam and Ride“ Technologie von VR Coaster wird es dem Besucher ermöglicht, ohne Probleme in den Zug einzusteigen, während er das VR-Headset trägt, verspricht der Europa-Park.

Neue Technik soll beeindruckendes Erlebnis garantieren

Entwickelt von Mack One in Zusammenarbeit mit VR Coaster, verspricht die Attraktion eine einzigartige Kombination zwischen der mitreißenden Handlung und dem Nervenkitzel einer Achterbahnfahrt. Für das Coastiality-Abenteuer wurde die Attraktion mit neuen, hochmodernen VR-Headsets und Kopfhörern ausgestattet, die ein beeindruckendes Erlebnis garantieren, erklärt der Europa-Park.

Die Europa-Park-Inhaberfamilie Mack freut sich auf die erste Fahrt mit dem neuen VR-Erlebnis. Foto: Europa-Park/EP

Tickets sind für sieben Euro direkt am Eingang der Attraktion erhältlich.