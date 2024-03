Der Europa-Park präsentiert ab Frühjahr 2024 seine neueste Virtual-Reality(VR)-Attraktion im Herzen des Französischen Themenbereich:

„Eurosat Coastiality – Das Phantom der Oper“. Die Geschichte von Liebe, Intrigen und einer geheimnisvollen, maskierten Gestalt entfaltet sich nun in jeder Kurve der immersiven VR-Achterbahnfahrt.

Der Roman „Das Phantom der Oper“ hat nicht nur Künstler wie Andrew Lloyd Webber inspiriert, der das Werk als Musical auf die Bühne brachte, sondern das Buch wurde auch mehrfach verfilmt. Darum geht es: Das Phantom der Oper, ein technisches und musikalisches Genie, das an der Entstehung der Oper beteiligt war, hält sein maskiertes Gesicht als gut gehütetes Geheimnis. Die Besucher erleben die Mystik dieser einzigartigen Liebesgeschichte hautnah in Coastiality. Entwickelt von Mack One in Zusammenarbeit mit VR Coaster, verspricht diese Attraktion eine einzigartige Kombination zwischen der mitreißenden Handlung und dem Nervenkitzel einer Achterbahnfahrt, so der Park.

„Eurosat Coastiality – Das Phantom der Oper“ soll die Europa-Park-Besucher ab diesem Frühjahr begeistern. (Grafik) Foto: Europa-Park

„Eurosat Coastiality“ im Europa-Park bietet ein faszinierendes 360-Grad-Erlebnis rund um „Das Phantom der Oper“. Vor dem Start der Achterbahnfahrt setzen die Besucher das VR-Headset auf und können sich frei in einem Pre-Show-Raum bewegen. So können bis zu 14 Gäste gleichzeitig nahtlos mit dem VR-Headset direkt in den Zug einsteigen und die VR-Achterbahnfahrt genießen. Für die neue Coastiality-Experience wurde die Attraktion mit neuen, hochmodernen VR-Headsets und Kopfhörern ausgestattet, die ein beeindruckendes Erlebnis garantieren, so der Park.

Nicht der erste Auftritt des Phantoms im Europa-Park

Die VR-Attraktion „Eurosat Coastiality – Das Phantom der Oper“ eröffnet im Frühjahr 2024 im Europa-Park. Tickets sind für sieben Euro direkt am Eingang der Attraktion erhältlich.

Die Besucher sollen die Mystik der Liebesgeschichte des Phantoms als Abenteuer in „Eurosat Coastiality“ erleben. Foto: Europa-Park

Es ist nicht die einzige Attraktion im Europa-Park, die dem Phantom der Oper gewidmet ist. So ist ein Abenteuer zum „Phantom der Oper“ bereits seit der Wintersaison 2022/23 als „Yullbe Go“-Version spielbar. Entweder im Blue-Fire-Dome oder direkt bei der „Yullbe“-Attraktion beim Hotel Kronasar.