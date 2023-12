Europapark in Rust: Auf diese neuen Attraktionen können sich die Besucher 2024 freuen

Europapark in Rust

6 Die Achterbahn schlängelt sich durch die neue Themenwelt Kroatien, die einen besonderen Schwerpunkt auf den kroatischen Erfinder Nikola Tesla legen wird. Foto: Europapark

Eine aufsehenerregende Achterbahn und einige alte Attraktionen. Der Europapark in Rust hat seine Pläne für das neue Jahr offenbart. Die vom Brand zerstörte „Zauberwelt der Diamanten“ wurde abgerissen. Doch es gibt Ersatz.









Man kann vom Europapark in Rust im Jahr 2024 sicher erwarten, dass bei einigen Projekten, die in den vergangenen Jahren in der Schwebe waren, nun Klarheit geschaffen wird. Der Vergnügungspark war einige Male gezwungen gewesen, Pläne für große Attraktionen zu erneuern. Neben den Problemen als Folge von Corona und des Ukrainekrieges gab es 2023 einen Großbrand, der die Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ im Themenbereich Spanien zerstört hatte.