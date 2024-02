Nix für schwache Nerven oder Menschen, denen schnell schlecht wird: Der Europa-Park will in der kommenden Sommersaison seinen neuen Launch Coaster eröffnen – die Voltron Nevera.

Sieben Inversionen – also Elemente, bei denen die Fahrgäste auf den Kopf gestellt werden – sind Teil der neuen Bahn. Nach Angaben des Europaparks außerdem der steilste Launch der Welt – mit 105 Grad. Der Launch sei der Moment, in dem die Achterbahn beschleunigt wird, heißt es „Das ist steiler als senkrecht nach oben“, führt der Freizeitpark aus. So etwas gebe es nur in Rust. Auf der Fahrt sollen sich die Fahrgäste 2,2 Sekunden am Stück schwerelos fühlen.

Lesen Sie auch

Familie Mack wagt Jungfernfahrt

Die Europa-Park-Familie Mack gibt sich bei einer Testfahrt nervenstark. In einem Video ist nun zu sehen, wie sich mehrere Mitglieder der Familie durch die Luft wirbeln lassen. „Tolles Meisterstück unserer Ingenieure und der Produktion“, sagt Senior-Chef Roland Mack nach der Fahrt in die Kamera.

Der Park spart in seiner Ankündigung nicht mit Superlativen. Mit einer Strecke von rund 1,4 Kilometern sei die Achterbahn der längste Launch Coaster Europas. In Deutschland soll die Achterbahn außerdem die erste und einzige sein, die viermal katapultartig beschleunigt. Achterbahnfans werden hier wohl auf ihre Kosten kommen.

Zur Anlage gehört außerdem ein 28 Meter hoher Turm, der an das „Herzstück der Experimente des im heutigen Kroatien geborenen Erfinders Nikola Tesla“ erinnere, so der Freizeitpark. Die Achterbahn soll damit ein Teil des Themenbereichs Kroatien werden.

Großbrand im vergangenen Jahr

Die Familie Mack dürfte sich über die Aussicht auf die neue Attraktion freuen. Erst im vergangenen Jahr musste der Freizeitpark einen Großbrand verkraften. Im Juni zerstörte ein Feuer die „Zauberwelt der Diamanten“. Parkchef Roland Mack sprach damals von einem Millionenschaden.

Wann genau die neue Achterbahn Voltron Nevera fertig werden soll, das will der Freizeitpark noch nicht verraten. Lediglich, das es in der kommenden Saison soweit sein soll, dies verrät die Pressestelle des Freizeitparks auf Anfrage.

In einigen Bildern gibt der Freizeitpark einen Einblick, wie die neue Achterbahn künftig aussehen soll. Klicken Sie sich durch unsere Galerie.