Eurojackpot Horber räumt 367.000 Euro ab

Der Tipper hatte auf die 9 gesetzt – im finnischen Helsinki fiel die 2 aus der Ziehungstrommel. Statt des Millionenjackpots muss sich der Gewinner mit einem Treffer im zweiten Rang begnügen. Dafür gibt es mit genau 367.390 Euro aber noch eine ansehnliche Quote, die komplett steuerfrei ausgezahlt wird. Zwei weitere Gewinne dieser Kategorie landeten überdies im Kreis Karlsruhe. Der Jackpot wurde europaweit nicht geknackt und wächst bis zur nächsten Ziehung auf rund 65 Millionen Euro an.

Wer hinter dem Gewinner aus Horb steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bekannt. Der Mann gab seinen Spielschein mit Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle ab. Der Einsatz lag bei 20 Euro. Um die Auszahlung muss sich der Glückspilz nicht sorgen. Er bekommt die 367.000 Euro in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Den letzten Volltreffer in Horb hatte es im November 2017 gegeben. Seinerzeit freute sich eine Spielerin über 105.000 Euro aus der inzwischen eingestellten Geolotterie.