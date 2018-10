Eschbronn Vom Abenteuer zur Schule zu fahren

Eschbronn-Locherhof. Wenn dann Anschlüsse nicht klappen oder das Kind nicht in den Bus steigen kann, weil er hoffnungslos überfüllt ist, dann ist für die Eltern das Maß voll.

Fast verzweifelt wirkt die Mutter, die sich jetzt in unserer Redaktion meldete. Ihr siebenjähriger Sohn geht zur Waldorfschule in Rottweil. Der Schulweg ist abenteuerlich. Der Junge startet vom Hochberg in Locherhof zur Fahrt zur Haltestelle "Post" in Dunningen. Von dort geht es zur Feldbergstraße in Rottweil zum Umstieg in Richtung Maximilian-Kolbe-Schule in Hausen. Erst dann nimmt ein weiterer Bus Kurs in Richtung Innenstadt zur Waldorfschule. Viele Unwägbarkeiten pflastern also den Schulweg.

Und ist schon der Weg abenteuerlich, so bleibt der Sohn auch noch oftmals an den Haltestellen stehen, da die Busse überfüllt sind, und die Busfahrer zunächst verpflichtet sind, die Kolbe-Schüler mitzunehmen, deren Schülerkarten übrigens gekennzeichnet sind.