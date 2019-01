Eschbronn Mariazell fest in Narrenhand

Damit das Jubelfest zum 60. Geburtstag überhaupt stattfinden kann, wird am Sonntag, 6. Januar, traditionell das Häs abgestaubt. Hierzu treffen sich die Kleidlesträger um 14 Uhr in der Mühlbachhalle. Eine Premiere feiert die Zunft am Samstag, 12. Januar. Die Hecke-Pfiefer aus Locherhof werden um 14 Uhr in der Ortsmitte Mariazell den Narrenbaum stellen. Die Senioren des Ortes feiern am Schmotzigen, 28. Februar, in der Mühlbachhalle ab 14 Uhr ihre Fasnet. Abends rückt Bürgermeister Franz Moser gegen 20 Uhr den Rathausschlüssel an Zunftmeister Meik Heilmann heraus. Der Zeremonie schließt sich der Hemdglonkerball an.

Zusätzlich zum Jubiläum lädt die Zunft am Sonntag, 3. März, zum Fasnetsonntagsumzug ab 14 Uhr ein mit anschließendem Narrentreiben.