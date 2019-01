Eschbronn Heulicher fiebern ihrem Jubiläum entgegen

Eschbronn-Mariazell. Das Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen spornt die Hästräger der Heuliecherzunft Mariazell an. Zum Abstauben am Dreikönigstag kamen sehr viele von ihnen in die Mühlbachhalle, um beim Narrenspektakel vom 25. bis 27. Januar mitspringen zu können. Den Besuchern stach das imposante Bühnenbild ins Auge, das unverkennbar auf das in Kürze stattfindende närrische Großereignis hinweist.