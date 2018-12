Eschbronn Bürger für Eschbronn stecken Ziele fest

Er nutzte die Gelegenheit für einen kurzen Jahresrückblick. Während beim Volksliedersingen mit Marlene und Max Rapp noch ein paar Teilnehmer mehr wünschenswert gewesen wären, habe es bei den fünf Ausfahrten im Bus kaum noch freie Plätze gegeben. Weil manches schnell vergessen werde, sei von den Veranstaltungen der vergangenen vier Jahre ein Bildband gefertigt worden, der nun die Runde mache.

Für 2019 habe sich der Vorstand wieder fünf Ziele ausgesucht. Allerdings seien manche Sehenswürdigkeiten auf Jahre ausgebucht, weshalb man sich früh anmelden müsse, so Ginter. Geplant seien Besuche in der Zeppelin-Werft Friedrichshafen und ins Casino Baden-Baden (ohne Spielgelegenheit), eine Schifffahrt auf dem Rhein, ein Besuch beim Nudelspezialist Albgold und beim Winterzauber im Europapark Rust. Der Jahresabschluss finde am 11. Dezember 2019 statt, gab Ginter bekannt.

Bürgermeister Franz Moser lobte das BüfE-Organisationsteam für dessen Engagement. Es sei ein attraktives Jahresprogramm auf die Beine gestellt worden. Das Projekt Gas und Glas habe die Gemeinde das ganze Jahr hindurch beschäftigt und werde es auch 2019 tun, so Moser. Das Vorzeigeprojekt funktioniere aber nur durch die Solidarität in der Bürgerschaft. Der Höhepunkt des Jahres aus seiner Sicht sei das Bürgerfest Ideenplatz Dorfmitte Locherhof gewesen. Auch hier sei der Anstoß vom BüfE gekommen, der bei der Umsetzung tatkräftig mitgewirkt habe. Beim Thema "Wohnen und Leben im Alter" sei Eschbronn verbesserungsfähig. Das werde die Gemeinde noch deutlich stärker beschäftigen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge Pflegebedarf anmeldeten. In einer Senioren-WG sähe er eine Alternative zu einem Seniorenpflegeheim. Das werde eine spannende Aufgabe für die Kommune und die Bürgerschaft, so der Bürgermeister.