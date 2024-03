„Es ist auch dein Wald!“: 100 Neurieder pflanzen gemeinsam 100 Bäume

1 Zahlreiche Neurieder sind der Einladung der Gemeinde und des Förster nachgekommen und haben sich an der Pflanzaktion beteiligt. Foto: Jacob

An der Pflanzaktion des Neurieder Forstbetriebs haben am Samstag zahlreiche Helfer teilgenommen. Die Resonanz auf die Aktion, die in Neuried seit vielen Jahren unter dem Motto „Es ist auch dein Wald!“ steht, war durchgehend positiv.









Bei schönstem Vorfrühlingswetter begrüßte Forstrevierleiter Gunter Hepfer pünktlich um 9 Uhr bereits mehr als 70 Helfer im „Unteren Wald“ in Altenheim. Vor allem die gut zwei Dutzend Kinder, in bunten Matschhosen und mit allerlei Werkzeug ausgerüstet, konnten es kaum erwarten, loszulegen. In einer kurzen Einführung erläuterte Hepfer den Hintergrund der Aktion. Aufgrund des zwischenzeitlich deutlich spürbaren Klimawandels sei die Verjüngung der regionalen Auewälder kein Selbstläufer mehr. Bisher wurde versucht, die sogenannte Naturverjüngung, also die Bäume, die nach einem Hieb auf der freien Fläche von selbst aufgingen, als künftigen Wald zu übernehmen. So wie es die Natur selber mache. Doch wegen der merklich steigenden Temperaturen funktioniere das nicht mehr.