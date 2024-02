Erzgrube bis Nagold: „tri events“ organisiert ersten Langdistanz-Triathlon im Südwesten

Das ist eine echte Premiere: In der Nagoldtalsperre – auch als Erzgrube bekannt – schwimmen, mit dem Rad über Altensteig, Nagold und Mindersbach nach Simmersfeld und nach Nagold fahren, und dann vom Stadtpark Kleb aus an der Nagold entlang laufen. Am 10. und 11. August findet der erste Nordschwarzwald-Triathlon statt.