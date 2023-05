1 Meister unter sich: Die Bayern-Frauen und Herren beim gemeinsamen Gruppenbild. Gloning steht in Reihe zwei unterhalb der Managerin Karin Danner und ballt die Faust. Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Den vergangenen Sonntag wird Laura Gloning aus Lauffen so schnell wohl nicht vergessen. Die 17-Jährige kam für die Bayern-Frauen beim 11:1-Sieg gegen Potsdam zu ihrem ersten Einsatz in der Bundesliga und war bei der großen Meisterfeier zusammen mit den Bayern-Herren auf dem Marienplatz mit dabei. Mit uns spricht sie über dieses besondere Erlebnis.









Es gibt Konstellationen die wohl in keinem Drehbuch besser geschrieben werden könnten: Genau ein solches erlebte Laura Gloning am Sonntag. Sie feierte nicht nur ihr Debüt in der Bundesliga, sondern zugleich auch die Deutsche Meisterschaft. Auf dem Rathausbalkon tummelten sich am späten Nachmittag nicht nur die Weltstars um Thomas Müller und Meister-Macher Jamal Musiala, sondern auch die 17-Jährige aus Lauffen. „Ich war natürlich überglücklich“, erklärt Gloning.