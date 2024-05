Das Open-Air-Kino auf dem Lahrer Urteilsplatz legt in diesem Sommer eine Pause ein. Im nächsten Jahr soll es dann an mehr Tagen als bisher weitergehen.

Die Filmnächte auf dem Urteilsplatz legen in diesem Jahr eine Pause ein, wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat. „Wir wollen das Open-Air Kino noch attraktiver gestalten und vor allem verlängern“, erklärt Jan Maier, Geschäftsführer der Forum-Kinos. laut der Mitteilung die Auszeit.

Ab dem kommenden Jahr soll die Veranstaltung dann an neun Tagen Kino unter dem Sternenhimmel präsentieren. Bisher waren es fünf Tage. Die Chance auf gutes Wetter und laue Sommerabende sei an neun Spieltagen deutlich höher und die Programmvielfalt könne ausgebaut werden, heißt es aus dem Rathaus.

Lesen Sie auch

Ein Rahmenprogramm soll die Zeit bis zum Filmstart überbrücken. Auch gastronomische Ergänzungen und Partnerschaften sind in Planung. Dabei hofft Maier auf nachbarschaftliche Unterstützung. Wie das aussehen könnt, soll beim diesjährigen Open-Air-Kino in Offenburg getestet und ab dem kommenden Jahr dann auch in Lahr umgesetzt werden. „Am bewährten Termin im August werden wir in jedem Fall festhalten“, so Maier.

Die Stadt begrüßt die Neukonzeption und den geplanten Ausbau des Open-Air-Kinos auf dem Urteilsplatz, heißt es aus dem Rathaus. Das Veranstaltungsformat sei ein wichtiger Beitrag für die Innenstadt, da viele Gäste aus dem Umland den Kinobesuch mit einem Besuch der Geschäfte verbinden.

Der Zeitpunkt für eine Unterbrechung könnte laut Stadt nicht günstiger sein, da in diesem Jahr die Fußball-EM und die Auswirkungen des Schauspieler- und Drehbuchautorenstreiks die Filmauswahl beeinflussen.