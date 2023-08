Wer gerne asiatisch kocht, darf sich freuen: In der Innenstadt hat ein „Asia-Markt“ eröffnet, der Produkte aus Fernost anbietet.

Hang Tran und Mareike Böhr haben es gemeinsam gewagt: Sie haben in der Obststraße einen Lebensmittelladen für asiatische Produkte ins Leben gerufen. Am Eröffnungstag am Mittwoch war im mit Ballons geschmückten Laden bereits einiges los.

„Es ist ein Familienbetrieb“, erklärt Böhr am Mittwochnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir hoffen, dass es klappt“, zeigt sie sich noch nicht völlig überzeugt. Doch der Start lief schon einmal gut, sagt sie. Viele verschiedene interessierte Menschen verschiedener Kulturen seien vorbeigekommen – das mache Mut.

Mit ihrem Laden wollen die beiden Frauen eine Marktlücke schließen, die sie ausgemacht haben. „Ich musste immer nach Freiburg oder Offenburg fahren, wenn ich asiatisch kochen wollte“, sagt Böhr.

Produkte sind in den deutschen Supermärkten nicht zu finden

Sie hofft, dass die Lahrer den Markt gut annehmen. Mit einigen asiatischen Restaurants in der Innenstadt sei die Küche den Lahrern ja bereits bekannt.

„Wir bieten typisch asiatische Produkte an, die man in den Supermärkten nirgendwo findet“, erklärt Böhr das Konzept. Sei es von den Philippinen, aus Korea, aus Thailand oder aus Vietnam. Ihren Laden sehen die beiden Frauen breit aufgestellt. Wenn sie etwas herausheben müsste, dann sind es wohl die Soßen, meint Tran. Auch den asiatischen Fisch könne sie empfehlen. Von Snacks, über Süßes, Gewürze, Tiefkühlware, frisches Gemüse, Reis, Nudeln bis hin zu kühlen Getränken reicht das Angebot.

Der Asia-Markt in der Obststraße 8 an der Ecke zur Vogtstorstraße hat von Montag bis Freitag von 9 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags ist er von 9 bis 17 Uhr durchgehend offen.