Adventsmarkt Schwenningen Sie kämpfen sich durch Schneemassen

Am vorletzten Tag des Adventsmarkts in Schwenningen waren Olaf, Elsa und Anna zu Gast und erfreuten Jung und Alt gleichermaßen. Schließlich sind in Schwenningen nicht alle Tage diverse Gäste aus Disneys winterlichem Filmhit „Die Eiskönigin“ zu Gast.