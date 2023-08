So sieht es im neuen Café Tante Liese aus

Eröffnung in Harthausen

1 Elisabeth Berndt erfüllt sich einen langgehegten Traum. Foto: Cools

Brunch, Vesper, Kaffee und Kuchen, Themenabende, Backnachmittage oder die eigene Feier – mit dem Café Tante Liese erhält Harthausen einen neuen Treffpunkt zum Verweilen und Austauschen. Wir durften vor der Eröffnung einen Blick hineinwerfen.









„Hängt das so mittig?“, fragt ein Handwerker auf der Treppe mit einem Bild in der Hand, als wir Elisabeth Berndt wenige Tage vor der Eröffnung ihres Cafés treffen. Drinnen gibt es noch ein paar kleine Dinge zu tun. Draußen wird parallel an der neuen Terrasse gearbeitet.