Das Berliner Reiseunternehmen Travelcircus hat den Europa-Park mit 22,35 von 25 möglichen Punkten erneut auf den ersten Platz des Rankings der besten Freizeitparks in Deutschland gewählt. Die Buchungsplattform hat in ihrem siebten Freizeitpark-Check die 47 beliebtesten Freizeitparks im Land und mehr als 1.600 Attraktionen analysiert, berichtet der Europa-Park.

Neben Preis-Leistungs-Verhältnis, Öffnungszeiten, Bewertungen, Besucherzahlen und Instagram-Posts wurden auch alle Attraktionen untersucht und kategorisiert. Insgesamt hat der Europa-Park unter allen deutschen Freizeitparks am besten abgeschnitten, heißt es in der Pressemitteilung des Parks. Zudem konnte sich Deutschlands größter Freizeitpark Awards in den Kategorien „Top Instagram“, „Top Achterbahn“, „Top Bewertungen“ und „Top Wasserattraktionen“ sichern.

Zu Travelcircus

Das 2014 gegründete Berliner Unternehmen Travelcircus bietet online zahlreiche Urlaubsdestinationen an und bewertet sie.